Происшествия

Настоящий герой: киевлянин спас 7-летнюю девочку, которая едва не утонула в озере

В сети показали фото киевлянина, который спас 7-летнюю девочку на озере Тельбин. Ребенок ушел под воду на глазах у родителей, однако несколько мужчин вытащили посиневшую малышку из воды и еще до приезда «скорой помощи» ее откачали. Напомним, на пляже на озере Тельбин было зафиксировано отклонение от требуемых микробиологических показателей воды.

Автор фото в сети, Светлана Олишевская, призналась, что главный герой спасения так и остался неизвестным.

Неизвестный герой с озера Тельбин

«Дай Бог Тобе всего, неизвестный человек!!!», — поблагодарила она.

Напомним, «ФАКТЫ» рассказали две удивительные истории о подростках, практически одновременно спасших тонущих детей на Житомирщине и на Виннитчине.

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