Малыши упали в воду и их понесло течением: в Житомире 15-летний подросток спас двух детей

Происшествия

В Житомире 15-летний Женя Венгерский спас двух маленьких детей. Возвращаясь из школы, подросток увидел, как мальчик и девочка упали в реку Каменку. Детей понесло течением, они начали тонуть. Не теряя ни секунды, Женя прыгнул в воду и поплыл за девочкой, которую уже отнесло метров на десять от берега. Подростку удалось спасти малышей. После этого Женя самостоятельно разыскал их маму, которая в отчаянии бегала по городу в поисках детей. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 15-летнем школьнике Ване Забуранном с Виннитчины, который, рискуя жизнью, спас тонущего мальчика.

«Хорошо, что я два года ходил на плавание»

— Это был самый обычный день, — рассказал «ФАКТАМ» Женя Венгерский. — Мы с друзьями возвращались из лицея домой. Для меня это привычный маршрут: мимо речки, где чуть не утонули дети, я хожу почти каждый день. В тот раз была плохая погода. Небо затянуло тучами, поднялся ветер, начал накрапывать дождь. Двух маленьких детей, которые играли возле реки, мы с ребятами заметили сразу. Нас удивило то, как они себя вели: бегали, прыгали, несколько раз упали в воду (благо возле берега было неглубоко). Взрослые, которые стояли рядом, не обращали на них никакого внимания. Я сразу подумал, что родители не могут так себя вести. Дети продолжали беситься. Понимая, чем это может закончиться, мы с ребятами решили спуститься к реке и выяснить, где их родители.

Оказалось, что эти взрослые действительно не имели к малышам никакого отношения. Никто из них не мог сказать, чьи это дети, с кем они пришли. А они ведь совсем маленькие! Мальчику, как я уже сейчас знаю, четыре годика, а девочке всего два. Тем временем началась гроза. И пока мы безуспешно пытались выяснить, где родители этих малышей, произошло самое страшное — дети упали в воду и их стало относить течением. Это произошло мгновенно: еще секунду назад они прыгали на берегу, и раз — уже в воде! Ни мальчик, ни девочка явно не умели плавать. Они трепыхались в воде, но шли ко дну. И если мальчик еще был достаточно близко к берегу, то девочку отнесло как минимум метров на десять. Я бросился на помощь.

Женя говорит, что времени позвонить на номер 101 или снять одежду у него не было. Он сразу же прыгнул в воду.

— Я поплыл за девочкой, которую несло течением, — рассказывает подросток. — Перед тем как прыгать, успел только вытащить из карманов телефон и кошелек. Одежда, конечно же, сразу намокла, но это не мешало мне плыть. Я испугался, но не столько за себя, сколько за эту девочку. Увидев, что малышка лежит лицом вниз, подумал, что она захлебнулась… За те минуты (если не секунды), которые я плыл, в голове пронеслось столько мыслей! Я думал о том, что, возможно, девочке придется делать искусственное дыхание… Боялся, что она могла удариться головой о камень. А еще опасался, что в нас может ударить молния, ведь была гроза…

Когда я доплыл и схватил девочку, обнаружил, что она в сознании. До сих пор не понимаю, почему она лежала на воде головой вниз. Я безумно обрадовался. Придерживая ее рукой, поплыл к берегу. Это было уже сложнее, потому что плыть пришлось против течения. А девочка, хоть и маленькая, в тот момент показалась мне такой тяжелой… Хорошо, что я два года ходил на плавание. Девочка не сопротивлялась и ничего не говорила. Просто смотрела на меня перепуганными глазами и, видимо, не понимала, что происходит.

Женя уже собирался вытаскивать из воды и ее братика, когда ему на помощь подоспели прохожие. К счастью, спасенный мальчик тоже оказался в сознании.

«Женщина, это не вы двух деток ищете?»

— Оба ребенка были живы! Это самое главное, — говорит Женя Венгерский. — Уже когда они находились на берегу, мы с ребятами начали спрашивать их, кто они, где живут. Но малыши были настолько напуганы, что не могли сказать ни слова. Мы пытались узнать, откуда они пришли, но дети показывали в разные стороны. Вызвали полицию. Когда минут через пять приехали полицейские, дети наконец назвали свои имена. Но о родителях по-прежнему ни слова.

— Мальчик сказал, что его зовут Артем, а сестричку Кира, — рассказал патрульный полицейский Александр Вельма. — Где живут, дети не говорили. Они были в шоковом состоянии. Вместе с Женей, который их спас, мы оказали детям первую помощь и вызвали «скорую». Затем малышей отвезли в больницу.

За спасение Артема и Киры Женя Венгерский получил награду от сотрудников полиции

— Понимая, что больше ничем помочь не можем, мы с друзьями решили идти домой, — говорит Женя. — Я насквозь промок, но даже не замечал этого. Просто был счастлив, что дети живы, с ними все в порядке. Мы с ребятами уже хотели садиться в маршрутку, как вдруг увидели заплаканную женщину. Она в растерянности бегала по улице и о чем-то спрашивала прохожих. У меня екнуло сердце: а что, если это мама спасенных детей? Я подошел к ней, спросил, кого она ищет. И оказался прав! Эта женщина искала своих детей — мальчика и девочку, которые вышли из дома, воспользовавшись тем, что их отец на несколько минут отвлекся. Я сказал ей, что дети находятся в больнице, но с ними уже все в порядке. Женщина расплакалась, тут же побежала к ним… Это удивительно. Мы долго расспрашивали детей, пытаясь хоть что-то выяснить об их родителях, но ничего от них не добились. И тут вдруг встретили на улице их маму!

После того как деток выписали из больницы, Женя встретился с ними и их мамой Надеждой. Женщина все время плакала...

— Я искала детей по всему городу, — едва сдерживая слезы, рассказала мама детей Надежда. — Они были дома с мужем. Супруг на несколько минут вышел в другую комнату, а дети тут же выскочили во двор и побежали к реке. Накануне мы гуляли с ними возле этой реки. Сын просился искупаться, но я сказала ему, что еще рано. Артем, видимо, задался целью во что бы то ни стало искупаться… И повел с собой сестричку. Когда муж увидел, что детей нет ни в доме, ни во дворе, тут же позвонил мне, и мы оба начали поиски. Я была в магазине, у соседей, спрашивала прохожих на улице… И когда совсем отчаялась, меня вдруг окликнул подросток: «Женщина, это не вы двух деток ищете?» Всю жизнь буду молиться за Женю, который спас моих детей.

Через несколько дней после этого происшествия у Жени Венгерского был последний звонок. Парень учится в военном лицее. То, что на линейке его наградили сотрудники полиции, стало для него полной неожиданностью.

— Было очень приятно, — признается подросток. — После награждения я еще раз увиделся с Артемом, Кирой и их мамой. Деток уже выписали из больницы. К счастью, они даже не простудились. А их мама все время плакала… Это была очень теплая встреча.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 4-летнем полтавчанине Марке Тутко, который стал самым маленьким лауреатом премии «Герой-спасатель 2018 года».

Фото предоставлено Управлением Нацполиции в Житомирской области

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