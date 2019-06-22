По-домашнему: в отделе выпечки известного супермаркета заметили птицу (фото)

Происшествия

В одном из супермаркетов Николаева заметили голубя, спокойно разгуливающего по прилавку со… свежей выпечкой. Фото с места инцидента опубликовал в сети местный житель Максим Резниченко.

При этом он признался, что сам не рискнул что-то покупать после увиденного.

В комментариях к записи Максима жители Николаева предположили, что администрации посетители магазина уже жаловались в администрацию магазина, однако им ответили, что «тут он тараканов ест, которые по прилавкам гуляют».

Напомним, в конце мая в киевском супермаркете заметили кота, поедающего мясо прямо с витрины. А тем временем в оккупированном Донецке продают сосиски в тесте с… живыми червями.



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