26.06 / 26.33 29.35 / 29.79
Киев: +32
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

По-домашнему: в отделе выпечки известного супермаркета заметили птицу (фото)

13:52 22 июня 2019 40
По-домашнему: в отделе выпечки известного супермаркета заметили птицу (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В одном из супермаркетов Николаева заметили голубя, спокойно разгуливающего по прилавку со… свежей выпечкой. Фото с места инцидента опубликовал в сети местный житель Максим Резниченко.

При этом он признался, что сам не рискнул что-то покупать после увиденного.

В комментариях к записи Максима жители Николаева предположили, что администрации посетители магазина уже жаловались в администрацию магазина, однако им ответили, что «тут он тараканов ест, которые по прилавкам гуляют».

Напомним, в конце мая в киевском супермаркете заметили кота, поедающего мясо прямо с витрины. А тем временем в оккупированном Донецке продают сосиски в тесте с… живыми червями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины