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По-домашнему: в отделе выпечки известного супермаркета заметили птицу (фото)
В одном из супермаркетов Николаева заметили голубя, спокойно разгуливающего по прилавку со… свежей выпечкой. Фото с места инцидента опубликовал в сети местный житель Максим Резниченко.
При этом он признался, что сам не рискнул что-то покупать после увиденного.
В комментариях к записи Максима жители Николаева предположили, что администрации посетители магазина уже жаловались в администрацию магазина, однако им ответили, что «тут он тараканов ест, которые по прилавкам гуляют».
Напомним, в конце мая в киевском супермаркете заметили кота, поедающего мясо прямо с витрины. А тем временем в оккупированном Донецке продают сосиски в тесте с… живыми червями.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?