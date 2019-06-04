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Живые черви: в сети показали фото отвратительной находки в еде из магазина в Донецке
В сети показали фото гнилых сосисок с червями, которые продают в Донецком супермаркете. Автор шокирующих снимков уточнил, что испорченный продукт был приобретен в магазине «Караван» на улице Донской.
В комментариях к фото один из пользователей напомнил, что его знакомые в 2015 находили в донецкой колбасе человеческие зубы, поэтому колбасу с тех пор не едят.
Напомним, ранее в сети показали впечатляющее фото «сыросодержащего» продукта, которым торгуют в магазинах на оккупированном Донбассе. Также появилась информация из магазина Хрустального (бывший Красный Луч), где покупателей предупредили о продаже дефицитной муки по одному пакету в день в одни руки.
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