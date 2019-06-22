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Третьяков призвал партию «Cлуга Народа» вместе бороться с черными технологиями на округе в Киеве
Народный депутат, председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков призвал партию «Слуга народа» и ее кандидата на 219 мажоритарном округе столицы (Святошинский район) совместно бороться с черными технологиями на выборах.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Оказывается, что воевать на выборах грязными методами — с помощью „клонов“ — конкуренты собираются не только со мной. О „клонах“ — родных братьях Третяковых с Троещины, которые, оказывается, идут на выборы в одном округе, чтобы „поддерживать друг друга“, я писал ранее. А вот в списке зарегистрированных на 219 округе кандидатов появился еще и однофамилец Николая Тищенко, которого выдвинула партия „Слуга Народа“. Цель та же, что и в случае с „клонами“, которых запустили против меня — „откусить“ определенное количество голосов, надеясь на невнимательность избирателей. Более того, „клонируют“ уже не только кандидатов, но и мимикрируют под названия рейтинговых политических сил! Так, в округе уже подал документы на регистрацию кандидат Виктор Колбун, председатель общественной организации „Слуга народа Святошин“, которая, конечно же, не имеет к партии „Слуга народа“ никакого отношения», — отметил Третьяков.
По его словам, все эти манипуляции задействованы, чтобы ввести в заблуждение избирателей и исказить реальные результаты голосования.
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