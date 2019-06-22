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В Одессе Daewoo Lanos рухнул с обрыва прямо на пляж (фото)
В в курортной зоне Одессы 22 июня на пляж 16-й станции Большого Фонтана, «приземлился» автомобиль Daewoo Lanos с грохотом и на крышу.
Как сообщают очевидцы, водитель припарковала авто на уклоне и не поставил на ручной тормоз. В результате авто самопроизвольно скатилось вниз и «спикировало» с обрыва на песчаный пляж.
Когда владелица авто вернулась на место парковки и не обнаружила автомобиль, она не сразу поняла, что случилось, и успела заявить об угоне.
По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве в январе автомобиль Daewoo Lanos зацепился за свисавший электрический кабель и перевернулся на крышу. Инцидент произошел в районе Севастопольской площади, когда была повреждена контактная сеть троллейбусов и один из проводов свисал до самого асфальта.
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