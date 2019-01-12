Происшествия

В Киеве Daewoo Lanos зацепился за свисавший электрический кабель и перевернулся (фото)

В Киеве 11 января около 10 часов вечера водитель троллейбуса, двигавшегося по улице Черновола в сторону Севастопольской площади был вынужден остановиться в самом начале Воздухофлотского моста, поскольку была повреждена контактная сеть, до самого асфальта свисал провод.

По всей вероятности сеть повредил водитель с негабаритным грузом. Как на беду в том же направлении двигался старенький Daewoo Lanos. Машина наехала на этот провод, или трос, и намотавшись на колесо, он сыграл как трамплин.

Daewoo Lanos взмыл в воздух, повредил стекло в салоне троллейбуса и приземлился на крышу. Правоохранители рассказали, что управлял машиной иностранец, он госпитализирован.

Движение троллейбусов остановилось полностью на несколько часов, другой транспорт пускали в объезд, поскольку дорога по мосту в сторону Чоколовки на этом участке была перекрыта. На месте работали несколько ремонтных бригад. Кто и в какой степени виновен в случившемся предстоит выяснить правоохранителям.

Как писали «ФАКТЫ», несколько дней назад в Киеве на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры на большой скорости столкнулись BMW и Daewoo. Пассажирку BMW зажало в салоне, ее доставали спасатели.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

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