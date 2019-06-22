Под Одессой пьяный киевлянин на Audi Q8 протаранил пять машин

Происшествия

В ночь на 22 июня в городе Черноморске, что в 30 км от Одессы, произошло массовое ДТП. На центральном проспекте — Мира — 28-летний киевлянин, водитель Ауди Q8, во время движения не справился с управлением и протаранил пять автомобилей, которые находились на стоянке.

«В результате ДТП телесные повреждения — ушиб мягких тканей бедра получил 24-летний прохожий, которого задела одна из „протараненных“ припаркованных машиной. Ему была оказана необходимая медицинская помощь на месте, пока его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщил начальник Черноморского отделения полиции Евгений Орлов.

Как отмечается, водитель Aуди Q8 находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза. В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ст. 124, 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас тщательно изучаются все обстоятельства происшествия. Вероятнее всего, виновному водителю придется раскошелиться не только на лечение травмированного, а и на ремонт, восстановление всех разбитых им автомашин.

Как писали «ФАКТЫ», на днях на автотрассе Одесса-Киев произошло ДТП, в ходе которого автомобиль KIA SPORTEGE столкнулся с автомобилем ВАЗ.

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