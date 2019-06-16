Происшествия

Под Одессой иномарка влетела в ВАЗ, он перевернулся на крышу

На автотрассе Одесса-Киев 16 июня произошло необычное ДТП. Как сообщили «ФАКТАМ» в управлении патрульной полиции, авария случилась на Киевском шоссе, 14, неподалеку от села Нерубайское (Беляевский район Одесской области).

«Во время движения в направлении Киева водитель ВАЗ 2105 остановился перед разворотом в крайней левой полосе движения. В это время сзади в той же полосе, в попутном направлении, двигался автомобиль KIA SPORTEGE. Его водитель отвлекся, не отследил дорожную обстановку, в результате чего совершил столкновение с ВАЗом», — сказали в полиции.

От удара «Жигули» перевернулись, оказавшись колесами кверху. Водитель с серьезными травмами госпитализирован. Автомобиль, вероятнее всего, подлежит восстановлению. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Как писали «ФАКТЫ», на днях под Одессой в Черноморске, когда группа реагирования патрульной полиции проверяла документы водителя ВАЗ, в их автомобиль на большой скорости влетел еще один ВАЗ, за рулем которого был 23-летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter