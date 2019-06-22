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В Одессе на пляже водолазы "откачали" мужчину из состояния клинической смерти (фото)
В Одессе 22 июня на участке пляжа для людей с ограниченными возможностями в Лузановке случилось ЧП. Одному из отдыхающих стало плохо, притом настолько, что спасатели застали его уже в состоянии клинической смерти. Сотрудникам в спасательно-водолазной службы пришлось работать в режиме скорой помощи — делать, в частности, непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. К их чести, до приезда профессиональных медиков им удалось поддерживать жизнедеятельность мужчины.
Пациент, которому порядка 65−70 лет, был госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы. За его жизнь сейчас борются реаниматологи.
Как писали «ФАКТЫ», сегодня 22 июня на одесском пляже произошло еще одно ЧП. Так, автомобиль Daewoo Lanos с грохотом рухнул прямо на пляж с обрыва. Оказалось, его хозяйка забыла поставить авто на ручной тормоз.
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