- 10:28 С перекрытыми дорогами и под охраной силовиков: в Киеве проходит Марш равенства
- 10:04 Первый 4-этажный дом на Крещатике казался киевлянам таким высоким, что многие боялись ходить возле него
- 10:01 В Харькове авто влетело в здание горсовета: фото с места происшествия
- 09:34 Легкий рецепт домашнего мороженого: быстро и вкусно, не требуется мороженица
- 09:21 Россия перебрасывает в Беларусь «Искандеры» и сотни военных: что происходит
- 08:36 В сети показательным видео разоблачили фейк российских пропагандистов о наплыве туристов в Крым
- 08:05 Золотые люди: Дмитрий Комаров поставил в пример одесситок
- 07:42 Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца
- 07:39 Горечь, соленый, металлический: привкус во рту может быть признаком серьезных заболеваний
- 07:33 Где смотреть онлайн Европейские игры-2019: расписание телетрансляций 23 июня
- 07:31 На Донбассе погиб боец ВСУ: первые детали трагедии
- 07:22 Крестный принцессы Шарлотты женится на учительнице принца Джорджа
Россия перебрасывает в Беларусь «Искандеры» и сотни военных: что происходит (фото)
В Беларусь прибывают подразделения, вооружение и военная техника Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил России. По официальным сообщениям, российские военные якобы должны принимать участие в параде 3 июля в Минске.
Первые документальные свидетельства массовой переброски подразделений ВС РФ в Беларусь предоставили активисты Движения Солидарности «Вместе», которые вечером 20 июня 2019 зафиксировали в Орше эшелон с российской военной техникой. Фотофиксацию бронетранспортеров БТР-82А страны-агрессора активисты сделали неподалеку Оршанского железнодорожного вокзала. Об этом сообщают волонтеры сообщества InformNapalm.
Примечательно, что Министерство обороны Беларуси заявило, что российские военные для участия в параде прибыли именно 21 июня, что, очевидно, противоречит представленным выше фактам.
Так, для участия в параде в Беларусь перебрасываются военнослужащие из состава 4-й Кантемировской дивизии (в/ч 19 612, управление — г. Наро-Фоминск Московской обл.) и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады (в/ч 61 899, пункт постоянной дислокации — поселок Мосрентген, Москва). Оба соединения входят в состав вновь созданной 1-й танковой армии ВС РФ.
Также известно о переброске в Беларусь оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» 112-й ракетной бригады (в/ч 3 333, ППД — г. Шуя, Южный городок, Ивановская область, РФ).
Ранее «ФАКТЫ» опубликовали эксклюзивное интервью бывшего белорусского политэмигранта Алеся Михалевича об отношениях России и Беларуси и страхах президента Александра Лукашенко. Его можно прочесть (в двух частях) в материалах «ФАКТОВ»: «Лукашенко боится дворцового переворота, но это не главная его проблема» и «Лукашенко не доверяет даже собственным детям».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».