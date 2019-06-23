Мир

Россия перебрасывает в Беларусь «Искандеры» и сотни военных: что происходит (фото)

В Беларусь прибывают подразделения, вооружение и военная техника Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил России. По официальным сообщениям, российские военные якобы должны принимать участие в параде 3 июля в Минске.

Первые документальные свидетельства массовой переброски подразделений ВС РФ в Беларусь предоставили активисты Движения Солидарности «Вместе», которые вечером 20 июня 2019 зафиксировали в Орше эшелон с российской военной техникой. Фотофиксацию бронетранспортеров БТР-82А страны-агрессора активисты сделали неподалеку Оршанского железнодорожного вокзала. Об этом сообщают волонтеры сообщества InformNapalm.

Примечательно, что Министерство обороны Беларуси заявило, что российские военные для участия в параде прибыли именно 21 июня, что, очевидно, противоречит представленным выше фактам.

Так, для участия в параде в Беларусь перебрасываются военнослужащие из состава 4-й Кантемировской дивизии (в/ч 19 612, управление — г. Наро-Фоминск Московской обл.) и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады (в/ч 61 899, пункт постоянной дислокации — поселок Мосрентген, Москва). Оба соединения входят в состав вновь созданной 1-й танковой армии ВС РФ.

Также известно о переброске в Беларусь оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» 112-й ракетной бригады (в/ч 3 333, ППД — г. Шуя, Южный городок, Ивановская область, РФ).

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали эксклюзивное интервью бывшего белорусского политэмигранта Алеся Михалевича об отношениях России и Беларуси и страхах президента Александра Лукашенко. Его можно прочесть (в двух частях) в материалах «ФАКТОВ»: «Лукашенко боится дворцового переворота, но это не главная его проблема» и «Лукашенко не доверяет даже собственным детям».

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