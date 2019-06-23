Происшествия

В Харькове авто влетело в здание горсовета: фото с места происшествия

В здание Харьковского городского совета врезался автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Со всего размаху вскочил в здание. Вывалился из машины, сразу скорая увезла. На месте полиция разбирается», — пишут пользователи в Telegram.

Как писали «ФАКТЫ», недавно на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла в Валковском районе, где авто Geely CK, которым управлял 24-летний парень, выскочило на встречную полосу и врезалось в автобус Scania, в котором ехало около 50 пассажиров.

Водитель Geely CK погиб, пассажиры и водитель автобуса, ехавшего по маршруту Каменск-Шахтинский-Киев, не пострадали.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter