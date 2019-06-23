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В Харькове авто влетело в здание горсовета: фото с места происшествия
В здание Харьковского городского совета врезался автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Со всего размаху вскочил в здание. Вывалился из машины, сразу скорая увезла. На месте полиция разбирается», — пишут пользователи в Telegram.
Как писали «ФАКТЫ», недавно на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла в Валковском районе, где авто Geely CK, которым управлял 24-летний парень, выскочило на встречную полосу и врезалось в автобус Scania, в котором ехало около 50 пассажиров.
Водитель Geely CK погиб, пассажиры и водитель автобуса, ехавшего по маршруту Каменск-Шахтинский-Киев, не пострадали.
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Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...