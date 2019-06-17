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Под Харьковом произошло смертельное ДТП с автобусом: фото с места аварии
В ночь на понедельник, 17 июня, на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. Ранее в Киеве на Дружбы Народов в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека.
Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области, авария произошла в Валковском районе, где авто Geely CK, которым управлял 24-летний парень, выскочило на встречную полосу и врезалось в автобус Scania, в котором ехало около 50 пассажиров.
Водитель Geely CK погиб, пассажиры и водитель автобуса, ехавшего по маршруту Каменск-Шахтинский-Киев, не пострадали.
Следствием решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Конче-Заспе водитель на скорости протаранил сразу три машины. Погибла девушка — пассажирка одного из авто, а двое водителей были госпитализированы.
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