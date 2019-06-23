Спорт

Стрелок Омельчук завоевал «серебро» Европейских игр и путевку на Олимпиаду в Токио (видео)

На продолжающихся в Минске Европейских играх Украина завоевала седьмую медаль. В стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров наш 36-летний спортсмен из Ровенской области Олег Омельчук занял в квалификации пятое место, но в финале, в котором участвовали восемь спортсменов, собрал волю в кулак и с итоговыми 239,6 балла поднялся на второе итоговое место, уступив только россиянину Артему Черноусову (241,4). «Бронза» досталась спортсмену из Латвии Лаурису Страутманису (219,3).

Кстати, кроме награды Европиады-2019, Омельчук также завоевал путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Второй украинский стрелок Павел Коростылев, к сожалению, не сумел преодолеть квалификацию, заняв в итоге 13-е место.

Напомним, что, кроме Омельчука, награды Минска-2019 Украине уже принесли дзюдоисты Дарья Билодид и Георгий Зантарая, а также самбистка Анастасия Сапсай («золото»), самбистки Анастасия Новикова и Елена Сайко («серебро»), а также еще одна представительница самбо Наталья Смаль («бронза»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн-трансляции Европейских игр 23 июня.

Фото nok-ukr.ua



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