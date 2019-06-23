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В сети заговорили о подготовке Крыма снова получать воду с материковой Украины
Оккупационные власти Крыма готовятся принимать воду по Северо-Крымскому каналу и для этого проводят восстановительные работы. Об этом пишет известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%.
«Кстати, люди говорят, что на Севере Крыма (Яни Капу район) вовсю реконструируют канал — чистят, ремонтируют, красят-мажут. Готовятся принимать воду. Говорят-вот-вот и как пойдет! Бородатая израильская бабушка наверняка хочет дорого и себе в карман торговать водичкой», — говорится в сообщении блогера.
«А шо бородатая бабушка делает неправильно? Молодец! Желудки сами за это все проголосовали», — пишет один из пользователей в комментариях к посту.
Как писали «ФАКТЫ», в текущем году в оккупированном Россией Крыму дефицит воды достигнет уровня 1994 года, который ученые назвали самым засушливым за последние тридцать лет. В 2019 году заканчивается семилетний период с благоприятным количеством осадков.
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