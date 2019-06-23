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Придется подождать: синоптик назвал точную дату окончания адской жары в Украине
Украинский гидрометцентр предупреждает, что в ближайшие дни жара хоть и незначительно, но все-таки спадет под влиянием воздушных масс с севера. На смену экстремальным +34−35° придут более приемлемые +29−30 градусов. В западных областях дневные температуры будут еще комфортнее — не выше 25−28 градусов.
Тем не менее, народные синоптики уверены, что жара так просто не сдаст позиции. Июль и август обещают быть очень знойными. «Эта жара, которую мы ощущаем сейчас, закончится только 15 августа», — заявил народный синоптик Леонид Горбань в комментарии «Апострофу».
Еще один народный синоптик Владимир Деркач согласен, что в последние дни июня высока вероятность дождей, но особо жару они не собьют. Конец первого месяца лета будет жарким.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Франция и Германия готовятся к небывалой жаре. Если 2018 год вошел в тройку самых теплых лет за всю историю метеонаблюдений, то 2019-й готов установить новые температурные рекорды.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..