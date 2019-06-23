Происшествия

Смертельное ДТП с полицейским под Херсоном: подозреваемый оказался на свободе

В Херсонской области отпустили под залог полицейского, подозреваемого в страшном ДТП. 18 июня сотрудник полиции на своем BMW въехал в следовавший навстречу «ВАЗ». Находившаяся во второй машине семья (отец, мать и девятилетняя дочь) погибли от полученных травм.

Несмотря на расследование о трагической гибели людей в ДТП, суд посчитал возможным отпустить главного подозреваемого. Судьи назначили залог в 192 тысячи гривен. Нужную сумму без труда собрали, и задержанный полицейский вышел на свободу.

По информации волонтера Романа Синицына, подозреваемый не только работает старшим оперуполномоченным полиции, но и является сыном бывшего руководителя полиции Херсонской области.

Государственное бюро расследований оспорило решение суда в апелляции. Сторона обвинения требовала для подследственного взятия под стражу без возможности залога, но последнее слово осталось за судьей. Об этом сообщает 24 канал.

Напомним, ДТП случилось на трассе Скадовск — Каховка в районе поселка Николаевка. Семейная пара из «ВАЗа» скончалась на месте аварии, их малолетняя дочь — чуть позже, в больнице. Полицейский в ДТП не пострадал. Ему помогли подушки безопасности.

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