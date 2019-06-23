Происшествия

В Сумах чиновник оскандалился из-за поста об участниках ЛГБТ-марша

Против заместителя мэра Сум открыли расследование из-за скандального поста в соцсетях. Накануне киевского Марша равенства на странице чиновника появилась крайне грубый пост по поводу ЛГБТ-сообщества. В частности, была размещена фотография узников концлагерей и намек, что в будущем представители ЛГБТ должны повторить судьбу этих заключенных.

Скандальная публикация не провисела долго — пост удалила администрация Facebook. А областная прокуратура инициировала расследование о разжигании ненависти.

Расследование ведется по ч. 1 ст. 161 УК Украины — умышленное разжигание вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Следствие поручено полиции Сумской области.

Напомним, Марш равенства в Киеве обошелся без происшествий, но полиции удалось задержать группу лиц, собиравшихся устроить хулиганскую выходку. Девять правонарушителей задержаны.

За несколько дней до марша хулиганам удалось сорвать кинопоказ в рамках «КиевПрайда». Люди в балаклавах били пришедших в кинозал и брызгали газом из баллончиков.

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