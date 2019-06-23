Непобедимый украинский тяжеловес Сиренко нокаутировал в ЮАР боксера из России: полное видео боя

Спорт

В воскресенье, 23 июня, чемпион WBF International, непобедимый украинский боксер-тяжеловес 24-летний Владислав Сиренко (12−0, 11 КО) отпраздновал очередной успех на профессиональном ринге. В рамках вечера бокса в столице ЮАР Претории, где в свое время наш боксер жил, уроженец Киева в восьмираундовом поединке победил опытного россиянина Дениса Бахтова (39−16, 26 КО), в карьере которого значились дуэли с такими знаменитыми боксерами, как Энтони Джошуа, Мануэль Чарр и Кори Сандерс.

На протяжении всего боя живущий в Германии Сиренко доминировал над соперником (о чем свидетельствует непрезентабельного вида лицо россиянина после завершения дуэли), но отправить Бахтова на настил ринга не смог. Хотя бой все-таки завершился досрочно: в седьмом раунде рефери остановил поединок после точного бокового удара от Сиренко, зафиксировал победу Владислава техническим нокаутом.

Видео боя (смотреть с 1:18,49 до 42,31)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик стал обязательным претендентом на бой с победителем реванша Руис — Джошуа.

Фото Instagram

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