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В Мариуполе дети помогли поймать опасного педофила (видео)
В Мариуполе полиции удалось предотвратить изнасилование ребенка. Жертвой педофила могла стать 11-летняя девочка, направлявшаяся через территорию школы на учебные курсы.
За попытку изнасилования задержан 27-летний житель Мариуполя. Он пригрозил девочке ножом и затащил ее за хозяйственную постройку рядом с учебным заведением. Как сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, полицию вызвал местный житель, а видео погони за преступником было снято компанией школьников. Нож у злоумышленника изъяли.
Напомним, за последний месяц в Украине зарегистрирован ряд резонансных случаев насилия над детьми. В поселке Ивановка Одесской области местный житель пытался изнасиловать и убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко, а под Херсоном арестовали рецидивиста, поиздевавшегося над семилетней девочкой.
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