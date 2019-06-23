Происшествия

В Киеве неадекват устроил стрельбу на улице: есть пострадавший (видео)

В Киеве в Оболонском районе задержали мужчину, решившего пострелять по прохожим. Как отмечали очевидцы, стрелок был нетрезв и сначала просто ходил и размахивал пистолетом, затем зашел с оружием в маршрутку и направлял ствол в сторону пассажиров. Покинув автобус, владелец пистолета решил использовать оружие по прохожим.

Как сообщили в сообществе «Киев Оперативный» в Facebook, выстрелом был ранен случайно оказавшийся рядом юноша. Его госпитализировали в Больницу скорой помощи.

Стрелка-неадеквата задержали. При оформлении протокола он оправдывался, что «чувствовал опасность для жизни», а потому был вынужден использовать пистолет ПСМ. Мужчина признал, что оружие действительно принадлежало ему, и на пистолет есть разрешение.

Видео содержит ненормативную лексику

Напомним, ранее в Полтаве мужчина устроил стрельбу на остановке транспорта, а в Киеве водитель обстрелял другого автовладельца из-за дорожного конфликта.

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