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В Киеве неадекват устроил стрельбу на улице: есть пострадавший (видео)
В Киеве в Оболонском районе задержали мужчину, решившего пострелять по прохожим. Как отмечали очевидцы, стрелок был нетрезв и сначала просто ходил и размахивал пистолетом, затем зашел с оружием в маршрутку и направлял ствол в сторону пассажиров. Покинув автобус, владелец пистолета решил использовать оружие по прохожим.
Как сообщили в сообществе «Киев Оперативный» в Facebook, выстрелом был ранен случайно оказавшийся рядом юноша. Его госпитализировали в Больницу скорой помощи.
Стрелка-неадеквата задержали. При оформлении протокола он оправдывался, что «чувствовал опасность для жизни», а потому был вынужден использовать пистолет ПСМ. Мужчина признал, что оружие действительно принадлежало ему, и на пистолет есть разрешение.
Видео содержит ненормативную лексику
Напомним, ранее в Полтаве мужчина устроил стрельбу на остановке транспорта, а в Киеве водитель обстрелял другого автовладельца из-за дорожного конфликта.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?