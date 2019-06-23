Спорт

Украинские гимнастки и мастера самбо принесли Украине еще три награды Европейских игр (фото)

В воскресенье, 23 июня, после двух «бронз», завоеванных на Европейских играх в Минске 16-летней Владой Никольченко, поднялась на пьедестал почета и сборная Украины по художественной гимнастике.

В упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами наши девушки Анастасия Возняк, Алина Бихно, Татьяна Довженко, Валерия Юзвяк и Диана Мижерицкая завоевали «серебро», уступив только хозяйкам турнира белорускам и опередив финишировавшую третьей команду Болгарии.

Пополнили и без того солидную коллекцию наград и наши мастера самбо. В последний состязательный день в Минске 21-летняя Катерина Москалева из Кривого Рога завоевала серебряную медаль в весовой категории до 68 кг, уступив в решающей схватке хорватке Люсии Бабич (0:4).

Катерина Москалева

Кроме того, «бронзу» в самбо нашей стране принесла 22-летняя Галина Ковальская из Ивано-Франковской облапсти, которая в поединке за третье в категории до 80 кг победила грузинку Ирину Леонидзе (4:1).

Призер Европейских игр Галина Ковальская

Всего украинские спортсмены уже завоевали на Европиаде-2019 в Минске 13 медалей (3−5-5).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Сапсай стала чемпионкой Минска-2019 по самбо.

Фото НОК Украины



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