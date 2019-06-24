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Развал СССР оказался благом для Земли, — исследование
Распад СССР привел к снижению парниковых выбросов в атмосферу Земли. К таким выводам пришла группа ученых из Германии, Австрии, Бельгии, России и США. Соответствующее исследование специалистов опубликовано в журнале Environmental Research Letters, кратко о нем сообщает Physics World.
Ученые утверждают, что в результате развала Советского Союза из-за падения сельскохозяйственного производства выбросы парниковых газов в атмосферу планеты за 1992−2011 годы сократились на 7,61 миллиарда тонн, что сравнимо с последствиями от уничтожения человеком лесов в Латинской Америке.
Согласно специалистам, в основном речь идет о хозяйствах России и Казахстана.
«После развала СССР переход от плановой к рыночной экономике имел серьезные последствия для сельскохозяйственного сектора и продовольственных систем региона. Рост цены и низкая покупательская способность вызвали снижение потребления [населением] мяса, прежде всего говядины», — уверен Флориан Ширхорн из Института аграрного развития страна с переходной экономикой в Галле (Германия).
Авторы отмечают, что в первое десятилетие после подписания Беловежских соглашений (в декабре 1991 года) поголовье крупного рогатого скота и свиней на территории бывшего СССР сократилось почти в два раза. Ученые отмечают, что регион до сих пор не восстановил утраченное сельскохозяйственное производство, частично компенсировав свои потребности в красном мясе за счет поставок продукции из Южной Америки.
Издание напоминает, что за последние 200 лет деятельность человека привела к выбросам в атмосферу более 600 миллиардов тонн углерода. В масштабах всей атмосферы это привело к росту содержания в ней углекислого газа, который, наряду с метаном, считается одним из основных парниковых газов, примерно на 0,012 процента, и спровоцировало увеличение средней глобальной температуры воздуха на один градус Цельсия (на 1,5 градуса — на континентах).
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