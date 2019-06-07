“Космический Чернобыль»: стало известно, как СССР заразил радиацией север Канады

Мир

В 1978 году произошел международный инцидент, который мог привести к окончанию периода брежневской «разрядки»: на территорию страны-участницы НАТО Канады упал советский военный спутник. При этом у многих западных проповедников появился повод вспомнить о библейской «звезде Полынь», низвергающейся с неба, пишет пользователь Picabu.

Спутник «Космос-954», предназначенный для радиолокационной разведки и поиска вражеских подводных лодок, был запущен с Байконура 18 сентября 1977 года. Питание аппарата обеспечивал реактор на быстрых нейронах БЭС-5, имевший мощность 3 кВт и ресурс работы 1080 часов. Топливом служили 30 кг урана-235 (актиноурана) — именно этим ядерным материалом в свое время была начинена атомная бомба «Малыш», сброшенная на Хиросиму.

Фактически спутник проработал 43 дня из 45 запланированных. В советском космическом центре уже готовились к завершению программы полета «Космос-954», когда его бортовая аппаратура 6 января неожиданно перестала работать. Предположительно, сбой случился из-за разгерметизации корпуса. Снижаясь с исходной высоты, спутник постепенно увеличивал скорость на каждом витке.

«По первому расчету спутник должен был просуществовать дольше и войти в плотные слои атмосферы над Африкой, по второму — над Канадой», — рассказывал СМИ Анатолий Ладыгин из Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ. Американцам о падении «Космоса-954» стало известно почти сразу, однако поначалу об этом публично не сообщалось, чтобы избежать паники среди населения.

24 января жители островов Королевы Шарлоты на западе Канады увидели в небе горение и распад советского спутника.

Больше сотни радиоактивных обломков «Космоса-954» разлетелись по Северо-Западным территориям Канады. Общая площадь заражения составила 124 тыс. км2 — это в 3 раза превышало, к примеру, территорию Эстонской ССР. Местами излучение достигало 200 рентген/час. Однако, к счастью, спутник упал в крайне малолюдной провинции, поэтому население не пострадало.

Обломки небесного «гостя» канадцы искали совместно с американцами, отказавшись от помощи советских специалистов. В результате операции Morning light часть фрагментов нашлась в Большом Невольничьем озере, однако эти детали не были предоставлены советской стороне. По иронии судьбы, один из обломков с радиоактивным ураном упал недалеко от города Ураниум-Сити. Крушение «Космоса-954» считается первым прецедентом, который потребовал применения норм международного космического права, касающихся неудачных запусков и падений летательных аппаратов. Канада оценила ущерб от падения спутника в $ 6 млн. Спустя 3 года переговоров Советский Союз согласился выплатить половину данной суммы.

После крушения «Космоса-954» СССР почти на 3 года отказался от запусков спутников с ядерными установками, а также вложил средства в усовершенствование систем радиационной безопасности. Тем не менее ситуация чуть было не повторилась в 1982 году, когда упал аппарат «Космос-1402». Но это произошло не на суше, а в водах Индийского океана.

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