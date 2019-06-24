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Подделывали твиты политиков и распространяли фейки: эксперты рассказали о способах «работы» разведчиков РФ
Российские «интернет-тролли», вероятно связанные со спецслужбами РФ, в последние годы распространяли «фейковые новости» о различных событиях в Великобритании, используя социальные сети и другие интернет-площадки.
К такому выводу пришли специалисты цифровой лаборатории Atlantic Council, которая специализируется на выявлении дезинформации в сети, пишет Радио Свобода.
Утверждается, что для распространения дезинформации использовались около 30 платформ на девяти языках.
Среди наиболее громких фейков — сообщение о том, что оппоненты Brexit готовят заговор с целью убийства Бориса Джонсона (бывшего министра иностранных дел Великобритании, а ныне ведущего кандидата на должность премьер-министра и председателя Консервативной партии, сторонника выхода из ЕС), а также что к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери причастна группировка «Настоящая Ирландская республиканская армия», которая якобы доставила в город компоненты яда «Новичок».
В исследовании отмечается, что «тролли», в частности, подделывали твиты известных политиков, в том числе министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона и сенатора США Марка Рубио, и выдавали их за настоящие.
Целью кампании специалисты Atlantic Council называют «внесение раздора» в западное общество. Они склоняются к мнению, что за кампанией стояла не так называемая «фабрика троллей» из Петербурга, а российская военная разведка. При этом, несмотря на масштаб операции, фейковые истории не привлекли особого внимания пользователей сети, и значительные ресурсы были потрачены впустую.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель начала свою деятельность с разоблачения «фейков» о себе. Так, неизвестные пользователи соцсетей приписали ей родство с олигархом Игорем Коломойским, написав, что она приходится ему внучкой. Другой пользователь сети заявлял, что она состоит в близких отношениях с другим олигархом — Виктором Пинчуком. А апофеозом творчества ботов стали взаимоисключающие утверждения об инициаторах назначения Мендель — Госдепе и Кремле.
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