Путин может начать большую войну: на Западе озвучили важное предупреждение

Мир

Россия, которая ведет гибридные войны в разных уголках земного шара, сама приходит в упадок. Экономика ее растет медленно, население беднеет. При этом объемы военных расходов остаются значительными. В таком кризисе Кремль может начать большую войну. Так считает шведский экономист, дипломат, старший научный сотрудник центра исследований Atlantic Council (США) Андерс Ослунд.

По его словам, сейчас самое удачное время для Кремля начать воевать, чем через несколько лет.



«Россия сейчас занимает 11-е место в мире по ВВП в долларовом выражении — почти 1631 млрд. Это шестая в мире страна по объемам военных расходов (61,4 млрд долларов в 2018 году. — Ред.). И, не забывайте, у России есть ядерное оружие… Это типичная страна, которая начинает большие войны. Такой была Австрия, когда она начала Первую мировую войну. Это был классический пример державы в упадке», — отметил Ослунд в интервью газете Delfi.

При этом дипломат считает, что сильная сторона существующего российского режима в том, что Путин держит власть. Отрицательно сказывается на развитии страны отсутствие гибкости власти, спад экономики и полный застой, как в брежневские времена.

Напомним, ранее Андерс Ослунд прогнозировал, что в 2019 году самой горячей точкой в украинско-российском конфликте будет Крым. Также возможен рост напряженности в Азовском море.

Об опасности прямого столкновения с Россией в 2019 году Украину предупредили и в США.

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