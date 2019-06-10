Внучка Коломойского и подруга Пинчука: пресс-секретарь Зеленского отличилась необычным заявлением

Украина

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что с момента назначения на должность ей пришлось реагировать на провокационные слухи о себе. Так, неизвестные пользователи соцсетей приписали ей родство с олигархом Игорем Коломойским, написав, что она приходится ему внучкой.

Другой пользователь сети считает, что она состоит в близких отношениях с другим олигархом — Виктором Пинчуком (недавно он приезжал на Банковую и справоцировал этим настоящий скандал).

И апофеозом творчества ботов стали взаимоисключающие утверждения об инициаторах назначения Мендель — Госдепе и Кремле.

Напомним, ранее пользователи соцсети упрекнули Юлию Мендель в хамстве. Поводом для этого стала публикация поста в Twitter на английском языке без перевода на украинский.

Также «ФАКТЫ» писали о скандале вокруг должности пресс-секретаря Владимира Зеленского: оказалось, что главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева получила личное предложение от президента Владимира Зеленского занять эту должность. Причем это произошло уже после того, как был объявлен конкурс на замещение вакансии. Однако главред «Украинской правды», в то время заканчивавшая учебу в Гарвардском университете в США от предложения Зеленского отказалась.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter