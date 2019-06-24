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Землетрясение в Риме: власти остановили движение метро (видео)
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в столице Италии Риме. Об этом передает volcanodiscovery.com.
Сообщается, что сильные подземные толчки зафиксированы в 22:43 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров, а его эпицентр находился в районе Колонны.
По свидетельствам очевидцев, подземные точки ощущались в центре Рима и в «спальных районах». Экстренные службы города зафиксировали множество звонков от встревоженных граждан.
С целью избежать паники в общественных местах власти Рима приняли решение приостановить движение по линии С столичного метро.
В то же время сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
Также в ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 6,1 в провинции Папуа на востоке Индонезии. Об этом информирует Eвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался в 233 км к западу от населённого пункта Абепура. Очаг залегал на глубине 22 км. К настоящему моменту сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 18 июня в районе японского острова Хонсю произошло сильое землетрясение. Подземные толчки ощутили в префектурах Ишикава, Ямагата и Ниигата. В префектурах Акита и Ивате — 4−5 баллов.
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