Украина

Жара +40 и неработающие туалеты: «Укрзалізниця» попала в новый скандал из-за отсутствия нормальных условий в поезде (фото)

Вместе с началом жарких дней и сезоном отпусков снова во весь рост встала проблема пассажирских железнодорожных перевозок. Традиционный способ добраться до моря — на поезде — превращается в пытку из-за раскаленных на солнце вагонов и не работающих систем кондиционирования.

На этот раз не повезло пассажирам поезда Киев — Мелитополь. 22−23 июня в четырех вагонах состава не работал кондиционер. Людям пришлось ехать в купе, где настенные термометры показывали до +40 градусов.

Как рассказала пассажирка поезда Ирина Славова, к неисправным кондиционерам в вагоне добавилась еще одна беда — не работающие биотуалеты. Кроме жуткой жары, людям пришлось страдать еще и от зловонных испарений.

«Уже три часа адской жары до 40 градусов, не работают кондиционеры, биотуалеты не работают во многих вагонах… Дети плачут, старики стонут… Мы выехали из Киева и уже ничего не работало. Как можно выпускать в рейс такой состав», — возмущается пассажирка.

Напомним, это уже не первый случай, когда туристы, специально купившие билеты в купе с кондиционером, вынуждены были ехать в 40-градусной жаре. Своим опытом поделились пассажиры состава Киев-Лисичанск и поезда Новоалексеевка — Киев.

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