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Полицейских растрогала собака, которая поселилась возле участка и уже год ждет своего арестованного хозяина (фото)
Собака по кличке Шейла стала звездой в Аргентине после того, как ее история попала в прессу. Пес уже больше года терпеливо ждет своего арестованного хозяина возле полицейского участка в небольшом городке провинции Буэнос-Айрес. Шейла впервые появилась здесь 25 мая прошлого года и с тех пор не покидает своего поста. Судя по всему, она прибежала сюда за полицейской машиной, в которой привезли мужчину. И теперь дежурит в надежде, что он вскоре выйдет и они отправятся домой.
Местных полицейских расторгала такая верность. Они начали подкармливать Шейлу. Иногда она ночует прямо в участке. И даже время от времени сопровождает своих новых опекунов на патрулировании. Но всегда возвращается на прежнее место.
«Правда состоит в том, что с того дня, когда мы привезли парня в участок, Шейла появилась здесь и уже никогда не уходила… Сегодня она — часть нашей семьи…», — рассказал заместитель начальника полиции Хаун Хосе Мартини изданию Tucumanalas7 News.
Животному в конце концов даже позволили видеться с хозяином и приходить к нему в гости в его камеру.
Несколько месяцев назад на Шейлу напал бульдог. Полицейские спасли ее от агрессивного пса и отвезли к ветеринару. Собака находилась в клинике 15 дней. Все счета по ее лечению оплатил полицейский участок.
«Полагаю, когда ее хозяин выйдет на свободу, она уйдет с ним домой. И когда это случится, мы будет скучать по ней», — говорит Мартини. Однако, это произойдет еще не слишком скоро, поскольку мужчину, признанного виновным в нападении, приговорили трем с половиной годам заключения.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!