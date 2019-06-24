Происшествия

В деле о зверском убийстве в Одесской области 11-летней Даши Лукьяненко продолжают открываться новые страшные подробности. Адвокаты подозреваемого в убийстве, скорее всего, будут отстаивать версию о невменяемости. Но следствие уверено, что преступник прекрасно осознавал свои действия, поскольку составил план нападения, а после выполнения задуманного сумел тщательно замести следы.

«Мы считаем, что он (подозреваемый) абсолютно в здравом уме, он очень тактически заметал следы. То есть психически больной человек этого бы не делал», — рассказал глава полиции Одесской области Олег Бех.

Как сообщает ТСН, следствие уже установило, что свою жертву убийца заметил на местном базарчике. Преступник понял, что девочка, выйдя с рынка, скорее всего остановится рядом с популярной у детей скамейкой, а может даже присядет на лавку. Потому убийце осталось только притаиться поблизости у ворот и подождать около десяти минут.

Совершив преступление, убийца грамотно избавился от вещественных доказательств. Одежду жертвы преступник сжег, в доме почистил следы бытовой химией. Тело было сброшено в выгребную яму, чтобы его не унюхали собаки-ищейки. Поверху были дополнительно набросаны кирпичи.

Поселковая учительница Татьяна Васильков говорит, что подозреваемый, еще будучи школьником, проявлял склонности к математике, и в детстве был обычным, спокойным. Но даже педагоги замечали, что в семье были очень жесткие отношения между отцом и сыновьями — глава семейства был строгим и требовал дисциплины. На каком этапе сформировались специфические склонности, приведшие к жестокому преступлению, еще предстоит изучить следствию.

Напомним, Даша Лукьяненко пропала 13 июня. Девочку, как позже выяснилось, убили в тот же день, но односельчане и полиция области шесть суток продолжали поиски, надеясь найти ребенка живым.

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