- 08:45 В Чернигове учителя не разрешили выступить на выпускном ребенку с инвалидностью: все подробности скандала
- 08:29 Мастерски зачистил следы: выяснились новые факты о подозреваемом в убийстве 11-летней девочки под Одессой
- 08:19 Сын свидетель: Шевченко снова забил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»
- 08:17 Королевская невозмутимость: Елизавету II прямо по лицу хлестнул чужой шарф
- 08:03 Слезы Позитива и шок Джамалы: самые яркие моменты последнего эфира шоу «Голос. Діти»
- 08:03 На Переяславской раде не шла речь о «воссоединении» с Московией : почему казаки пошли на союз с царем
- 07:58 Рака ждет чудо, а Рыб — искушение: гороскоп на неделю
- 07:42 Пойдут дожди: синоптики дали прогноз погоды на начало недели
- 07:41 Полицейских растрогала собака, которая поселилась возле участка и уже год ждет своего арестованного хозяина
- 07:39 Проблемный зуб мудрости: когда и как его надо удалять
- 07:34 Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 24 июня
- 07:24 Жара +40 и неработающие туалеты: «Укрзалізниця» попала в новый скандал из-за отсутствия нормальных условий в поезде
Мастерски зачистил следы: выяснились новые факты о подозреваемом в убийстве 11-летней девочки под Одессой
В деле о зверском убийстве в Одесской области 11-летней Даши Лукьяненко продолжают открываться новые страшные подробности. Адвокаты подозреваемого в убийстве, скорее всего, будут отстаивать версию о невменяемости. Но следствие уверено, что преступник прекрасно осознавал свои действия, поскольку составил план нападения, а после выполнения задуманного сумел тщательно замести следы.
«Мы считаем, что он (подозреваемый) абсолютно в здравом уме, он очень тактически заметал следы. То есть психически больной человек этого бы не делал», — рассказал глава полиции Одесской области Олег Бех.
Как сообщает ТСН, следствие уже установило, что свою жертву убийца заметил на местном базарчике. Преступник понял, что девочка, выйдя с рынка, скорее всего остановится рядом с популярной у детей скамейкой, а может даже присядет на лавку. Потому убийце осталось только притаиться поблизости у ворот и подождать около десяти минут.
Совершив преступление, убийца грамотно избавился от вещественных доказательств. Одежду жертвы преступник сжег, в доме почистил следы бытовой химией. Тело было сброшено в выгребную яму, чтобы его не унюхали собаки-ищейки. Поверху были дополнительно набросаны кирпичи.
Поселковая учительница Татьяна Васильков говорит, что подозреваемый, еще будучи школьником, проявлял склонности к математике, и в детстве был обычным, спокойным. Но даже педагоги замечали, что в семье были очень жесткие отношения между отцом и сыновьями — глава семейства был строгим и требовал дисциплины. На каком этапе сформировались специфические склонности, приведшие к жестокому преступлению, еще предстоит изучить следствию.
Напомним, Даша Лукьяненко пропала 13 июня. Девочку, как позже выяснилось, убили в тот же день, но односельчане и полиция области шесть суток продолжали поиски, надеясь найти ребенка живым.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.