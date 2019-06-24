Шоу-бизнес

На 101-м году жизни скончался один из «отцов» рок-н-ролла (фото, видео)

В возрасте 100 лет скончался американский музыкант и композитор Дэйв Бартоломью, который считался, как пишет NPR, одним из основоположников рок-н-ролла.



В 1940-е годы игравший на трубе Бартоломью основал в Новом Орлеане свой джаз-бэнд и сочинял музыку в жанрах ритм-н-блюз, джаз и рок-н-ролл.

Дэйв был автором большинства хитов легендарного певца, выступавшего под именем Фэтс Домино. Многие песни они писали в соавторстве в период с 1949 по 1963 годы.

Вместе они выпустили такие хиты, как Ain’t That a Shame и Blue Monday. Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году.

Фэтс Домино скончался 24 октября 2017 года в возрасте 89 лет.

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