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Умер советский Овод актер Андрей Харитонов
Вечером 23 июня после продолжительной болезни умер известный советский актер Андрей Харитонов. Он не дожил один месяц до своего 60-летия. О смерти актера сообщила в Facebookего супруга Ольга Смирягина. Она написала: «Андрея сегодня не стало… Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год. Похоронен Андрей будет в г. Киев».
Известный режиссер Виталий Манский написал на своей страничке в Facebook: «Жизнь такая штука… Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит».
Андрей Игоревич Харитонов родился 25 июля 1959 года в Киеве. В 1980 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. В том же году советское телевидение показало многосерийный фильм «Овод», в котором Харитонов сыграл Артура Бертона.
Дебют произвел фурор. Зрители восхищались не только игрой, но и красотой актера. Его тут же позвали в Москву. С 1984 по 1990 год он стал ведущим артистом Малого театра.
Харитонов продолжал много сниматься. Наиболее популярными фильмами с его участием стали «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Тайна «Черных дроздов», «Человек-невидимка», «Загадка Эндхауза».
В январе 2019 года стало известно, что Харитонов болен раком.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярного советского актера Александра Кузнецова, известного по фильмам «Приморский бульвар» и «Джек Восьмеркин — американец». Он также ушел из жизни в возрасте 59 лет после продолжительной онкологической болезни.
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