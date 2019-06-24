ЧП в небе над Словакией: истребители перехватили самолет Милан – Харьков

Происшествия

В воздушном пространстве Словакии истребители перехватили самолет, летевший в Харьков. Вечером 23 июня пилот по каким-то причинам не ответил на запрос диспетчеров центра, и авиабаза в Слиаче подняла в воздух истребители МиГ-29.

Как сообщает аirlive.net, инцидент обошелся без особых последствий. Связь с гражданским бортом была восстановлена, истребители вернулись на базу. Лайнер Airbus 320 авиакомпании Ernest благополучно выполнил рейс из Милана в Харьков и приземлился в украинском аэропорту по расписанию.

С официальным объяснением словацкая сторона выступила после того, как жители двух населенных пунктов — Рожнявы и Кошице — поинтересовались причинами полетов истребителей. В окрестностях городов были слышны звуковые удары.

Напомним, ранее украинские туристы столкнулись с проблемами при возвращении в Харьков из испанской Барселоны. Рейс был задержан на 17 часов.

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