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Вчетвером на мопеде: под Львовом в жутком ДТП погибли подростки (фото)
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на Львовщине в воскресенье, 23 июня, приблизительно в 18:30.
— На повороте к селу Кизя Бродовского района столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и мопед «Вайпер», которым управляли два местных жителя — 21 и 16 лет, перевозя двух 13-летних пассажиров. В столкновении младший водитель мопеда погиб на месте, а два его пассажира — подростка были госпитализированы. Один из них умер в больнице. Кроме того, телесные повреждения получили четверо из пяти пассажиров ВАЗа — все жители Бродовского района в возрасте от 17 до 25 лет, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.
По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.
Ранее сообщали о массовом ДТП, которое произошло в ночь на 22 июня в Черноморске, под Одессой. Там пьяный киевлянин на Audi Q8 протаранил пять машин.
Сообщалось также о ДТП на автотрассе Одесса — Киев, в ходе которого автомобиль KIA SPORTEGE столкнулся с автомобилем ВАЗ.
А в Харькове в воскресенье, 23 июня, автомобиль врезался в здание городского совета.
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