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Общество и люди

Повернуть нельзя ехать: в сети рассказали о хитрой уловке киевских полицейских

12:22 24 июня 2019 80
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Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киеве водители обнаружили любопытную схему в духе ликвидированного ГАИ: автовладельцев вынуждают свернуть под «кирпич» и тут же штрафуют за проезд на запрещающий знак.

Схему выявил журналист Владислав Бовсуновский в районе отеля «Салют» в Печерском районе — при выезде с улицы Лаврской на аллею Героев Крут.

площадь славы

«Поворот направо не запрещен, я повернул. Сразу за поворотом кирпич. После поворота деваться некуда — задним ходом нельзя, через двойную сплошную тоже; раствориться в туманной дымке физической возможности нет. Полиция выписывает штраф за проезд под кирпич. Развод в стиле ГАИ. Они вернулись», — констатирует Бовсуновский.

Водители вспоминают, что раньше на месте запрещающего знака была табличка с предупреждением о знаке через 400 м. Теперь табличку сняли, а на месте бывшего разворота поставили дежурить патруль.

Напомним, Госавтоинспекцию ликвидировали в 2015 году, а ее функции передали в том числе патрульной полиции.

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