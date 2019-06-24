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- 14:09 «Европейская Солидарность» восстановит памятник герою Небесной Сотни Сергею Нигояну, — София Федина
«Европейская Солидарность» восстановит памятник герою Небесной Сотни Сергею Нигояну, — София Федина
«Стремительный реванш пророссийских сил происходит не только в политике, но и на улице. В Киеве был осквернен и разбит памятник первому Герою Небесной Сотни и Революции Достоинства — Герою Украины Сергею Нигояну», — рассказала активистка партии «Европейская Солидарность», 5-й номер избирательного списка партии София Федина.
«Вандалом оказался сторонник „русского мира“, который по горячим следам был задержан. Это событие — не единичный случай реваншизма, маховик которого при новой власти, к сожалению, начал мощно раскручиваться: в Харькове вернули имя украинофоба Жукова проспекту, в Одессе местные депутаты требуют отменить закон о языке, в Киеве — сторонники русской церкви выходят на акцию с портретом Сталина, а вчера был разбит памятник Нигояну», — отмечает Федина.
«Мы в очередной раз предупреждаем всех прокремлевских политиков и их приспешников: возвращения ко временам Януковича не будет! Даже не надейтесь на повторение 2010−2013 годов, когда власть была приватизирована одной „Партией регионов“, которая пыталась загнать Украину в кремлевское стойло. Сергей Нигоян был одним из героев Революции Достоинства, который пожертвовал своей жизнью ради европейского будущего Украины», — отметила активистка партии.
«Европейская Солидарность» собственными силами и за свои средства восстановит мемориал Герою Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из всех политических партий только «Европейская Солидарность» включила в свою программу «крымский вопрос» — освобождение полуострова от российской оккупации. Об этом рассказал лидер политсилы «ЕС» Петр Порошенко на встрече с переселенцами из Крыма.
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