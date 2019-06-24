Зверское убийство 9-летнего мальчика в Киеве: в полиции показали фото подозреваемого

Происшествия

Полиция Киева продолжает расследование убийства 9-летнего мальчика на озере Вырлица. Правоохранители показали, как проходила поисковая операция, нашли орудие преступления, а также показали задержанного подозреваемого.

После того, как бабушка мальчика сообщила о пропаже ребенка, полиция начала поиски. Изобличить преступника помогли записи с камер видеонаблюдения на торговом центре. Они зафиксировали, как мальчик идет вместе с каким-то мужчиной в сторону озера. Личность мужчины установили, его привезли в отделение полиции, чтобы снять показания.

Как сообщили в полиции, еще во время первой встречи со следователями киевлянин вел себя нервно, путался в показаниях. После того, как тело ребенка выловили из озера Вырлица, мужчину взяли под стражу.

Следственная группа обыскала берег озера. Были найдены рубашка погибшего мальчика и его блокнот. Со дна озера водолазы извлекли нож и молоток, которые, как полагает следствие, были оружием преступления.

Мужчина уже признался в убийстве ребенка. Задержанному 30 лет, и он является близким человеком для семьи погибшего мальчика — братом отчима ребенка. По предварительной информации, между братьями и мамой мальчика возник конфликт. После этой ссоры у мужчины возник план мести.

Следствие будет настаивать, чтобы задержанного взяли под стражу без возможности выйти под залог. Мужчине, если его вину признает суд, грозит пожизненное заключение.

Напомним, следствие установило, что убийца нанес жертве около тридцати ударом ножом и несколько ударов молотком. Полученные травмы стали смертельными.

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