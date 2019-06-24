Путин ответил на продление санкций против России

Мир

После того, как Европа продлила еще на год санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограничительные меры в отношении стран Евросоюза продлили власти РФ.

Соответствующий указ 24 июня подписал президент Владимир Путин.

Санкции будут действовать до 31 декабря 2020 года.

Как сообщает «Медуза», в рамках ограничений, действующих с 2014 года, Россия запрещает импорт некоторых видов продуктов из стран ЕС, которые ввели в отношении нее санкции. В числе этих стран, помимо членов ЕС, были: США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

Напомним, Евросоюз в июне этого года продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные в отношении России и оккупированного Крыма. Санкции предполагают, что граждане стран ЕС и компании из Евросоюза не могут импортировать продукцию из Крыма, покупать недвижимость или предприятия на полуострове. Также под запретом инвестиции в крымские компании и оказание им услуг.

Кроме того, Крым еще на год останется запретной зоной для европейских туристов. В порты аннексированного полуострова не смогут заходить европейские круизные лайнеры (исключение сделано лишь для крайних случаев — например, для терпящих бедствие судов).

Согласно решению Европейского совета, европейские компании не вправе еще год экспортировать в Крым товары и технологии для транспортного, телекоммуникационного, энергетического сектора, для разведки и добычи нефти, газа, минеральных ресурсов. Крымским компаниям не будут оказываться брокерские, строительные или инженерные услуги.

«Крымские» санкции против России были введены Европой в марте 2014 года и постоянно продлеваются. Кроме санкций для экономики, остаются в силе персональные санкции для 170 граждан и 44 компаний. Подсанкционным субъектам запрещено въезжать в ЕС, а все их европейские активы будут заморожены.

Во время последней Прямой линии, 20 июня, президент Путин вынужден признать, что с 2014 года из-за европейских санкций экономика РФ недополучила 50 млрд долларов.

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