Украина

Прямой страйк: в сети показали видео удара по позиции боевиков на Донбассе

На Донбассе беспилотник ВСУ нанес точный удар по вражеским позициям. Видео выложил в сеть украинский офицер Анатолий Штефан («Штирлиц»), который регулярно информирует о подобных успехах коллег.

По его информации, удар был нанесен по опорному пункту девятого полка российско-оккупационных войск.

«Все будет Украина и победа за нами! Знаю, верю, уверен!», — прокомментировал кадры украинский военный.

Ранее Штефан информировал в сети, что только в мае украинскими военными на Донбассе были ликвидированы 54 оккупанта, 82 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, небоевые потери (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, ДТП) составили 11 человек, еще 10 наемников получили ранения.

Кроме того, офицер разоблачил фейки об уничтожении боевиками «ЛНР» украинской военной техники в районе проведения операции Объединенных сил.



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