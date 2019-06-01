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Офицер ВСУ рассказал, сколько боевиков уничтожено на Донбассе в мае
Офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») написал в Facebook, что в мае бойцы операции Объединенных сил нанесли оккупантам, которые, «игнорируя Минские договоренности, каждый день провоцировали подразделения ООС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов», значительный урон.
За месяц, по информации офицера, ликвидировано 54 оккупанта, 82 получили ранения различной степени тяжести, небоевые потери (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, ДТП) составили 11 человек, 10 получили ранения.
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Штефан считает, что количество уничтоженных и раненых боевиков может быть большим, поскольку «кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальную статистику с связи с низким «призывом на военную службу по контракту» и нежеланием в последнее время защищать так называемые «границы республики».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Россия прислала на Донбасс военных инструкторов и устаревшие боеприпасы «для утилизации».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.