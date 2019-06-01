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Украина

Офицер ВСУ рассказал, сколько боевиков уничтожено на Донбассе в мае

9:10 1 июня 2019 43
«груз 200»
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») написал в Facebook, что в мае бойцы операции Объединенных сил нанесли оккупантам, которые, «игнорируя Минские договоренности, каждый день провоцировали подразделения ООС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов», значительный урон.

За месяц, по информации офицера, ликвидировано 54 оккупанта, 82 получили ранения различной степени тяжести, небоевые потери (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, ДТП) составили 11 человек, 10 получили ранения.

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Штефан считает, что количество уничтоженных и раненых боевиков может быть большим, поскольку «кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальную статистику с связи с низким «призывом на военную службу по контракту» и нежеланием в последнее время защищать так называемые «границы республики».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Россия прислала на Донбасс военных инструкторов и устаревшие боеприпасы «для утилизации».

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