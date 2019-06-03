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Боевики «ЛНР» опозорились с фейковым видео об уничтожении техники ВСУ на Донбассе
Украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц), который делится новостями из зоны проведения операции Объединенных сил, в очередной раз разоблачил ложь, распространяемую российско-оккупационными войсками на Донбассе.
Штирлиц пишет, что так называемые «руководители силовых структур ЛНР», а также ряд информагентств, работающих в оккупированном Луганске, распространили постановочное видео с якобы уничтожением украинской военной техники в районе проведения операции Объединенных сил.
«Объявляется конкурс на лучшее название новой киностудии „БояришникТВ“. Видос на этот раз снят получше чем предыдущий, но бегущие сразу с носилками за военным грузовиком люди просто заставляют немного улыбнуться», — пишет украинский военный.
Его поддержали фолловеры.
«Когда вы посмотрите этот киношедевр, то первое, что придет в голову будет: как же оно похоже на весь тот КИНОшлак, который снимают в РФ. Ору!!! Носилки сразу бегут за машиной!»
«БояришникТВ або інша назва новітньої кіностудії».
Как сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе бойцы 24-й бригады им. Короля Данила уничтожили вражескую БМП. Вычислить военную технику помогла аэроразведка и ее коптеры. Ранее ВСУ ликвидировали позицию вражеского снайпера и самого стрелка. А бойцы подразделения «Азов» вычислили замаскированную технику врага и нанесли меткий удар.
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