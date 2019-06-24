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Вагон с людьми улетел с моста: фото с места чудовищной трагедии
В Бангладеш произошла смертельная авария на железной дороге. Один из поездов состава компании Upaban Express рухнув в канаву с моста. В результате ЧП с рельсов сошли еще несколько вагонов. Напомним, в Тернопольской области с рельсов сошел пригородный дизель-поезд.
Как сообщает «Сегодня», инцидент в Бангладеш случился в районе города Маувилбазар в ночь на 24 июня. Пострадали не менее пяти человек.
В рамках спасательной операции были задействованы пожарные расчеты и местные жители, а в полиции допускают, что количество жертв может увеличиться.
В результате случившегося железнодорожное сообщение между Силхетом, из которого ехал поезд, и другими районами временно приостановили.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее в Чехии столкнулись два поезда, оказавшиеся на одной колее. В результате инцидента пострадали как минимум два десятка человек. А в США ураганный ветер сдул с моста целый товарный состав.
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