Вкусняшки своими руками: чему учат в детском лагере от Kartata Potata (фото)

Общество и люди

Недавно Глеб посетил аутлет-городок «Мануфактура» под Киевом. Именно там работает летний детский кулинарный лагерь «Kartata Potata Кантри». С 8:30 до 19:00 мальчик учился готовить, узнал много нового о продуктах и способах их приготовления и… баловался. Вот его рассказ.

— Я приехал в «Мануфактуру» не на автобусе вместе с другими детьми, которых привозят из Киева, а с родителями на машине, так было быстрее, — говорит Глеб. — Получается, прибыл одним из первых. Там очень стильно: красивая большая комната, а на стене мелом написан классный стишок про еду. Кроме меня и администратора Богданы, которая сказала называть ее смешным именем Шеф-Банана, была еще только одна девочка. Мы помыли руки и начали резать яблоки и апельсины на салат. Перед этим нам провели инструктаж, как это правильно делать. Оказывается, чтобы не порезать руки, нужно кончики пальцев левой руки, которой держим фрукты, прятать внутрь, то есть округлять ладонь, как будто там внутри лежит мячик. Тогда точно не порежешься.



Чуть позже приехали все остальные дети. Многие там уже не в первый раз, и им нравится. Мы расселись на большом мягком ковре и начали знакомиться: каждый говорил, как его зовут, сколько лет, какое нравится время года и какое любимое блюдо. Многие сказали, что обожают суши. Я их терпеть не могу. Мое любимое блюдо — паста. Особенно если приготовить ее своими руками.

Потом мы все еще раз помыли руки. Нам провели еще один подробный инструктаж — и по готовке, и вообще по лагерю. Это заняло немало времени, но скучно не было. Дальше мы все стали вокруг стола и начали готовить салатик из мяса, моркови, помидорчиков, кукурузки и перца. Наши вожатые поставили его в духовку в специальных тарелочках из фольги, а когда салат запекся, мы его съели вместе с фантастически вкусной штуковиной. Я не знаю, как она называется: это картошка с кусочком сыра внутри, обвалянная в яйце, панировочных сухарях и тоже запеченная в духовке.

Да, один нюанс: и доски, и миски и фартуки — всего было достаточно для всех, но вот мялки, чтобы разминать картошку, нам не дали. Пришлось делать это вилкой, а это не очень удобно. И еще: с непривычки мне трудно было так долго стоять, что-то резать, чистить и так далее. Устал.

Вожатые нам много рассказывали о том, что полезно, а что вредно, давали нюхать и рассматривать разные приправы, специи и пряности.

Я ожидал, что нам покажут и грядки на их огороде, как написано в программке лагеря, но не показали.

После того как мы поели, нас вывели на улицу, и мы там балдели, гуляли, кидались пуфиками, смеялись. Придумали делать из здоровенных подушек танки и устраивали бои. Было очень весело. Вернулись в лагерь, отдохнули, посмотрели мультик «Король лев», поиграли в «Твистер» — я, кстати, выиграл. Играли шесть человек из двадцати восьми, остальные просто валялись или втыкали в телефоны. Когда отдохнули, пошли готовить сладости.

Сделали кокосовое печенье на манке и привезли его в подарок родителям. Моей маме очень понравилось!

Ранее «ФАКТЫ» предлагали читателям подробный рассказ о самых интересных детских лагерях Киева и Украины.

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