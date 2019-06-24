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Активисты "Европейской Солидарности" привели в порядок памятник Сергею Нигояну, разбитый пророссийским вандалом

16:04 24 июня 2019 37
Активисты «Европейской Солидарности» привели в порядок памятник Сергею Нигояну, разбитый пророссийским вандалом
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Активисты партии «Европейская Солидарность» привели в порядок мемориал героя Небесной Сотни Сергея Нигояна, который накануне разбил поклонник «русского мира». Партийцы принесли новые лампадки, цветы и украинские флаги. Они почтили память героя минутой молчания.

«Я не знаю, как правильно назвать людей, которые уничтожают памятники героям, погибшим за украинскую независимость… это сегодня сделали с памятным знаком Сергею Нигояну… Флаги восстановили, осколки убрали. Реванш таким образом точно не пройдет», — написала на своей странице в Facebook народный депутат Украины, член команды «Европейской Солидарности» Виктория Сюмар.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что активисты партии «Европейская Солидарность» приняли решение собственными силами и за свои средства восстановить памятник Герою Украины.

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