Путин разрешил транзит украинской продукции через территорию России

Украина

В России, где с 2016 года действовал запрет на международные транзитные перевозки грузов с территории Украины в Казахстан или Киргизию, внезапно разрешили транзит украинских «подсанкционных товаров», передает УНН.

Так, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешается провоз через территорию РФ товаров «при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС». Также перевозчикам предписано иметь «учетные талоны».

Отмечается, что в случае нарушения водителями транспортных средств порядка наложения, снятия и применения средств идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, учетные талоны будут считаться недействительными.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», После того, как Европа продлила еще на год санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, хозяин Кремля Владимир Путин ответил Евросоюзу такой же «любезностью». Россия запрещает импорт некоторых видов продуктов из стран ЕС, которые ввели в отношении нее санкции. В числе этих стран, помимо членов ЕС, были: США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.



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