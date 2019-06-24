Фонд «Допомогати просто!»: сделать свой небольшой вклад в большое дело может каждый (фото)

Украина

Ровно восемь лет назад в Украине был создан один из крупнейших благотворительных фондов страны — «Допомагати просто!», основанный ПриватБанком по просьбам клиентов. Со дня основания «Допомогати просто!» его меценатами стали более 1 400 000 клиентов банка! Из них 350 тысяч благотворителей делали пожертвования более двух раз. Всего же за 8 лет работы Фонда собрано 152 миллиона гривен.

Основатели Фонда говорят, что для них нет ограничений в суммах, которые клиенты перечисляют на счет. «Малой помощи не существует, каждая гривна помогает спасать жизнь!» — девиз Фонда. В названии кроется и его основной тезис: помогать — это действительно просто. Действительно, пользуясь системой Приват24, благотворителем можно стать всего в несколько кликов.



Программы крупнейшего Всеукраинского благотворительного фонда Украины «Допомогати просто!» направлены на улучшение жизни и здоровья граждан Украины. Они ведутся в нескольких направлениях: помощь тяжелобольным детям, армии и раненым в АТО. Фонд оказывает поддержку больницам — модернизируя оборудование — детским домам и занимается адресной помощью.

В 2019 году помощь оказана уже больше, чем на 22 миллиона гривен. Так, в Ивано-Франковской и Калушской детских клинических больницах появились современные аппараты искусственной вентиляции легких общей стоимостью 2 миллиона гривен.

— Это оборудование часто спасает жизни наших маленьких пациентов, — говорит главный врач Ивано-Франковской клинической детской областной больницы Радислав Котурбаш. — Помню, в начале моей работы в больнице, мы за сутки могли зафиксировать шесть детских смертей. Сейчас же таких случаев — один в месяц! Это при том, что в прошлом году в больницу транспортировали 500 детей, 300 из которых нуждались в искусственной вентиляции легких.



В этом году также, благодаря меценатам «Допомогати просто!», в Днепре в детской областной больнице на Космической появился современный анализатор Vitek 2 Compact. Баканализатор, стоимостью почти 2 миллиона 600 тысяч гривен, позволяет всего за несколько часов узнать тип бактерии, который вызвал заболевание у ребенка и назначить правильное лечение.

— К нам обратилась Днепропетровская детская областная больница и попросила руководство фонда рассмотреть возможность приобрести бактериологический аппарат, — рассказала директора БФ «Допомогати просто!» Анна Павлова. — Конечно, мы сразу откликнулись на просьбу. Покупка аппарата максимально сократила сроки лечения детей. И все это благодаря нашим клиентам, которые присоединяются к многочисленным программам Фонда.



Благодаря Фонду ПриватБанка весной этого года Черкасская специализированная школа-интернат получила уникальный принтер, который печатает шрифтом Брайля. Он предназначен для детей, имеющих проблемы со зрением. Для осуществления программы в Черкасском специализированном интернате, Фондом было потрачено 300 тысяч гривен.



— Этот принтер помогает детям развивать тактильные функции организма, — говорит директор школы-интерната Валентина Лищенко. — Мы благодарны Фонду «Допомогати просто!» за то, что его благотворители позволили детям получить такой необходимый «инструмент», помогающий им познавать мир. Кроме того, в нашем арсенале появились специальные увеличители и тактильные палочки. Для областного бюджета это были непосильные затраты.

Важно, что для меценатов работает уникальная система отчетности: каждый из них получает на электронную почту или в Приват24 развернутый доклад о том, куда были потрачены средства. И не важно при этом, какую сумму внес благотворитель. В правилах Фонда — отдавать на помощь 100 процентов меценатских взносов. Все административные затраты благотворительного Фонда финансирует ПриватБанк, а взносы и затраты проводятся исключительно по безналичному расчету.

Являясь крупнейшим Всеукраинским благотворительным фондом, «Допомогати просто!» сотрудничает сразу с несколькими международными организациями. Среди которых немецкий благотворительный фонд «Ein Herz fur Kinder» и Красный крест. Именно «Допомогати просто!» получил грант посольства Японии в Украине по программе модернизации медицинского оборудования «Кусаноне». Украинские благотворители поддерживают связь с заводами-производителями, которые значительно уменьшают стоимость медикаментов и медицинского оборудования.

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