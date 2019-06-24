Украина

Украинская делегация в ПАСЕ оказалась фактически один на один с Россией, — Владимир Арьев

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы обращались к Владимиру Зеленского с просьбой употребить дипломатические рычаги для того, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе президента их обращение проигнорировали. Об этом заявил народный депутат Украины, представитель команды «Европейской Солидарности» Владимир Арьев.

«На мою просьбу провести такую встречу с президентом Зеленским, чтобы скоординировать действия, чтобы заручиться поддержкой новой власти, мы получили в ответ молчание. Это первый раз, когда за много лет украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства», — отметил Владимир Арьев.

«Раньше ПАСЕ была одним из важных международных площадок в борьбе Украины против России. В резолюции ПАСЕ от 2014 года четко указано, что лишение права голоса РФ и лишение ее парламентариев руководящих должностей ассамблеи связано прежде всего с аннексией Крыма и вооруженной оккупацией украинской территории», — напомнил депутат.

«И когда сегодня звучат заявления от европейских политиков о том, что делегацию РФ нужно возвращать в ПАСЕ только потому, что россияне лишены возможности защищать свои гражданские права в европейских судах, то, учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, это выглядит как политика двойных стандартов. А в отношении украинских граждан, которые продолжают страдать от оккупации, вообще — циничным кощунством», — посетовал депутат.

«К сожалению, после прихода к власти в Европе популистов и радикалов, а также по настоянию руководства Германии и Франции для россиян в ПАСЕ складывается благоприятная ситуация. Поэтому сегодня наша делегация оказались в крайне сложной ситуации, фактически один на один с врагом», — отметил Владимир Арьев.

Для того «чтобы Российская Федерация осталась за дверью Парламентской ассамблеи, нужен не только четкий сигнал из Киева, но и полная мобилизация всех дипломатических каналов с целью противодействия возвращению России в ПАСЕ», — констатировал Владимир Арьев.



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