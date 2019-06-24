- 18:46 Актер Андрей Харитонов: «Никакого страха перед смертью не испытываю»
- 18:38 Арестовали без права залога: в Киеве судили мужчину, зверски убившего 9-летнего мальчика
- 18:19 Торговали вирусами: в Одессе и Запорожье задержали хакеров, сотрудничавших с россиянами
- 18:19 На севере Крыма настоящая экологическая катастрофа: появились новые сведения
- 18:00 Пить или не пить: Супрун развенчала миф о безвредности малых доз алкоголя для беременных
- 17:57 Вакарчук женил друга в Грузии
- 17:53 Украинская делегация в ПАСЕ оказалась фактически один на один с Россией, — Владимир Арьев
- 17:39 Погиб во время боевого задания: на Донбассе нашли тело бойца ВСУ
- 17:35 Как правильно подобрать образ на выпускной вечер: советы модного стилиста
- 17:34 Фонд «Допомогати просто!»: сделать свой небольшой вклад в большое дело может каждый
- 17:29 Путин внезапно отменил запрет транзита украинской продукции через территорию России
- 17:29 Мужчина застал своего друга, когда тот развращал его 4-летнего сына: шокирующее ЧП в Винницкой области
Украинская делегация в ПАСЕ оказалась фактически один на один с Россией, — Владимир Арьев
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы обращались к Владимиру Зеленского с просьбой употребить дипломатические рычаги для того, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе президента их обращение проигнорировали. Об этом заявил народный депутат Украины, представитель команды «Европейской Солидарности» Владимир Арьев.
«На мою просьбу провести такую встречу с президентом Зеленским, чтобы скоординировать действия, чтобы заручиться поддержкой новой власти, мы получили в ответ молчание. Это первый раз, когда за много лет украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства», — отметил Владимир Арьев.
«Раньше ПАСЕ была одним из важных международных площадок в борьбе Украины против России. В резолюции ПАСЕ от 2014 года четко указано, что лишение права голоса РФ и лишение ее парламентариев руководящих должностей ассамблеи связано прежде всего с аннексией Крыма и вооруженной оккупацией украинской территории», — напомнил депутат.
«И когда сегодня звучат заявления от европейских политиков о том, что делегацию РФ нужно возвращать в ПАСЕ только потому, что россияне лишены возможности защищать свои гражданские права в европейских судах, то, учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, это выглядит как политика двойных стандартов. А в отношении украинских граждан, которые продолжают страдать от оккупации, вообще — циничным кощунством», — посетовал депутат.
«К сожалению, после прихода к власти в Европе популистов и радикалов, а также по настоянию руководства Германии и Франции для россиян в ПАСЕ складывается благоприятная ситуация. Поэтому сегодня наша делегация оказались в крайне сложной ситуации, фактически один на один с врагом», — отметил Владимир Арьев.
Для того «чтобы Российская Федерация осталась за дверью Парламентской ассамблеи, нужен не только четкий сигнал из Киева, но и полная мобилизация всех дипломатических каналов с целью противодействия возвращению России в ПАСЕ», — констатировал Владимир Арьев.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…