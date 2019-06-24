Поддержать Грузию — это значит поддержать Украину! (видео)

Украина

Пятый президент Украины Петр Порошенко в Facebook призвал украинцев и госструктуры поддержать Грузию в борьбе с российской агрессией

«Наша политическая сила полностью солидарна с народом Грузии, который сопротивляется российскому империализму и борется с оккупацией. Сейчас Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение, и наносит удар по туристической Грузии.

Мы, украинцы, не должны оставить в беде своих грузинских братьев. Конечно, я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию. Обращаюсь к правительству Украины и Министерству инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина — Грузия — Украина. Авиакомпании могли бы снизить цены на билеты.

Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева, потому что мы — Kyiv, а не Kiev. По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело.

Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело — это значит поддержать Украину!" — написал в Facebook пятый президент Украины Петр Порошенко.

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