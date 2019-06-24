- 19:00 Нападение с "коктейлями Молотова" на маршрутки в Киеве: полиция показала фото последствий
- 18:52 Как в концлагере: сеть озадачило фото пляжа на российском курорте
- 18:47 Поддержать Грузию — это значит поддержать Украину!
- 18:47 Скандальная MARUV снова собралась выступить в России
- 18:46 Актер Андрей Харитонов: «Никакого страха перед смертью не испытываю»
- 18:38 Арестовали без права залога: в Киеве судили мужчину, зверски убившего 9-летнего мальчика
- 18:19 Торговали вирусами: в Одессе и Запорожье задержали хакеров, сотрудничавших с россиянами
- 18:19 На севере Крыма настоящая экологическая катастрофа: появились новые сведения
- 18:00 Пить или не пить: Супрун развенчала миф о безвредности малых доз алкоголя для беременных
- 17:57 Вакарчук женил друга в Грузии
- 17:53 Украинская делегация в ПАСЕ оказалась фактически один на один с Россией, — Владимир Арьев
- 17:39 Погиб во время боевого задания: на Донбассе нашли тело бойца ВСУ
Поддержать Грузию — это значит поддержать Украину! (видео)
Пятый президент Украины Петр Порошенко в Facebook призвал украинцев и госструктуры поддержать Грузию в борьбе с российской агрессией
«Наша политическая сила полностью солидарна с народом Грузии, который сопротивляется российскому империализму и борется с оккупацией. Сейчас Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение, и наносит удар по туристической Грузии.
Мы, украинцы, не должны оставить в беде своих грузинских братьев. Конечно, я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию. Обращаюсь к правительству Украины и Министерству инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина — Грузия — Украина. Авиакомпании могли бы снизить цены на билеты.
Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева, потому что мы — Kyiv, а не Kiev. По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело.
Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело — это значит поддержать Украину!" — написал в Facebook пятый президент Украины Петр Порошенко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»