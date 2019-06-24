Мир

Как в концлагере: сеть озадачило фото пляжа на российском курорте

В сети появилось пессимистичное фото с пляжа в российском Адлере, на котором немногочисленным курортникам приходится любоваться морем, ощущая спиной колючую проволоку. Отметим, что в настоящее время подобные заборы появляются на многих пляжах аннексированного Крыма.

Автор фото отметил, что за забором из колючей проволоки находится… детский пансионат.

«А с другой стороны вдоль всего пляжа железная дорога», — добавил один из комментаторов снимка, пишущий в сети под ником AlexBoomBoom.

«Почему российский туризм напоминает высадку в Нормандии?», — задался риторическим вопросом Михаил Кофанов.

«Потому что Россия для грустных», — ответил ему Notorious Dmitro.

Напомним, ранее скандально известная экс-прокурор Крыма, в ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поддержала действия «властей» аннексированного Крыма, которые в разгар пляжного сезона ограждают пляжи от доступа «посторонних», по которыми на милитаризированном полуострове традиционно понимают всех гражданских.

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